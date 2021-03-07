Норвежский биатлонист Тарьей Бё выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Нове-Место.
Время победителя с 1 промахом – 28 минут 17 секунд. Вторым стал Йоханнес Бё, допустивший 2 промаха. Его отставание от старшего брата – 8,2 секунды. Третье место занял француз Симон Дестье: 2 промаха и 11,5 секунд проигрыша Тарьею Бё.
Лучший из сборной России – Александр Логинов. Он стартовал 23-м и финишировал на 19-м месте, допустив 3 промаха. Логинов проиграл лучшему времени больше полутора минут. Эдуард Латыпов стал 23-м (3 промаха), Матвей Елисеев – 24-м (2 промаха), Карим Халили – 36-м (3 промаха). Евгений Гараничев стал 46-м, промахнувшись 4 раза.
Нове-Место
Братья Бё никому на финише не мешали и спокойно взяли пасьют
- Ранее норвежка Тирил Экхофф выиграла гонку преследования, лучшей из сборной России стала Светлана Миронова (14-я).
- В Нове Место у России уже есть призовое место: мужская четверка заняла второе место эстафеты.
Нове-Место
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