Девятый этап Кубка мира в Нове-Место стартовал с мужских спринтов. Победу в первой гонке одержал французский биатлонист Кентен Фийон-Майе, который пришел к финишу без промахов.
Вторым стал норвежец Тарьей Бё (+11,3), а замкнул тройку итальянец Лукас Хоффер (+14,8).
Лучшим из россиян стал Матвей Елисеев, который пришел 16-м. Александр Логинов стал 17-м, Эдуард Латыпов – 25-м, Евгений Гараничев – 30-м, Карим Халили – 38-м, Кирилл Стрельцов – 62-м.
Нове-Место
Братья Бё никому на финише не мешали и спокойно взяли пасьют
- На восьмом этапе в Нове-Место российская сборная завоевала одну медаль – серебро в эстафете.
- Следующая гонка состоится 12 марта – в 19:30 (мск) спринт побегут женщины.
Нове-Место
Братья Бё взяли золото и серебро пасьюта, Логинов – 19-й
Нове-Место
Беларусь взяла серебро в эстафете, Россия – 7-я