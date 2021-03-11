Опубликовано 11/03/2021 в 17:58 GMT | Обновлено 11/03/2021 в 18:00 GMT

Девятый этап Кубка мира в Нове-Место стартовал с мужских спринтов. Победу в первой гонке одержал французский биатлонист Кентен Фийон-Майе, который пришел к финишу без промахов.

Вторым стал норвежец Тарьей Бё (+11,3), а замкнул тройку итальянец Лукас Хоффер (+14,8).

Лучшим из россиян стал Матвей Елисеев, который пришел 16-м. Александр Логинов стал 17-м, Эдуард Латыпов – 25-м, Евгений Гараничев – 30-м, Карим Халили – 38-м, Кирилл Стрельцов – 62-м.

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На восьмом этапе в Нове-Место российская сборная завоевала одну медаль – серебро в эстафете.

Следующая гонка состоится 12 марта – в 19:30 (мск) спринт побегут женщины.

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