Победу в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Нове-место одержала норвежская биатлонистка Тирил Экхофф, которая пришла к финишу с 1 промахом.
Второй стала немка Дениз Херрман (+6,1), а замкнула тройку итальянка Доротея Вирер (+10,5).
Лучшей из россиянок стала Татьяна Акимова, которая пришла 25-й. Лариса Куклина стала 42-й, Светлана Миронова – 52-й, Ульяна Кайшева – 58-й, Евгения Павлова – 65-й, Ирина Казакевич – 81-й.
Нове-Место
Лучшие моменты гонки в Нове-Место – у Бё лишь серебро
- На восьмом этапе в Нове-Место российская сборная завоевала одну медаль – серебро в эстафете.
- Следующая гонка состоится 13 марта – в 16:45 (мск) мужчины побегут пасьют.
Нове-Место
Фийон-Майе выиграл спринт в Нове-Место, Елисеев – 16-й
Нове-Место
Грациозный финиш Фийона-Майе и обнимашки с камерой