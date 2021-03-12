Опубликовано 12/03/2021 в 17:41 GMT | Обновлено 12/03/2021 в 17:43 GMT

Победу в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Нове-место одержала норвежская биатлонистка Тирил Экхофф, которая пришла к финишу с 1 промахом.

Второй стала немка Дениз Херрман (+6,1), а замкнула тройку итальянка Доротея Вирер (+10,5).

Лучшей из россиянок стала Татьяна Акимова, которая пришла 25-й. Лариса Куклина стала 42-й, Светлана Миронова – 52-й, Ульяна Кайшева – 58-й, Евгения Павлова – 65-й, Ирина Казакевич – 81-й.

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На восьмом этапе в Нове-Место российская сборная завоевала одну медаль – серебро в эстафете.

Следующая гонка состоится 13 марта – в 16:45 (мск) мужчины побегут пасьют.

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