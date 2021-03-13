Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Нове-Место.

Время победителя с 2 промахами – 28 минут 46 секунд. Вторым стал Йоханнес Бё, допустивший 2 промаха. Его отставание от соотечественника – 8 секунд. Третье место занял Эмильен Жаклен: 1 промах и 14,6 секунд проигрыша лидеру.

Лучший из сборной России – Матвей Елисеев. Он стартовал 16-м и финишировал на 10-м месте, допустив 1 промах. Елисеев проиграл лучшему времени 1 минуту и 19 секунд. Александр Логинов стал 17-м (3 промаха), Эдуард Латыпов – 21-м (4 промаха), Карим Халили – 22-м (1 промах). Евгений Гараничев стал 32-м, промахнувшись 2 раза.

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На восьмом этапе в Нове-Место российская сборная завоевала одну медаль – серебро в эстафете, на девятом – пока ни одной.

На прошлом этапе победу в спринте одержал Тарьей Бё, а лучшим из россиян был Логинов, который финишировал 19-м.

Нове-Место Лучшие моменты гонки в Нове-Место – у Бё лишь серебро ВЧЕРА В 18:21