Опубликовано 13/03/2021 в 17:03 GMT | Обновлено 13/03/2021 в 17:05 GMT

Норвежская биатлонистка Тирил Экхофф выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Нове-Место.

Время победительницы с 1 промахом – 27 минут 13 секунд. Второй стала белоруска Динара Алимбекова, не допустившая промахов. Ее отставание от лидера – 34 секунды. Третье место заняла немка Франциска Пройсс: 2 промаха и 40 секунд проигрыша первому месту.

Высшее место в сборной России заняла Лариса Куклина. Она стартовала 42-й и финишировала на 37-м месте, допустив 3 промаха. Ульяна Кайшева стала 43-й (4 промаха), Татьяна Акимова – 51-й (5 промахов), Светлана Миронова – 57-й (8 промахов).

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На восьмом этапе в Нове-Место российская сборная завоевала одну медаль – серебро в эстафете, на девятом – пока ни одной.

На прошлом этапе победу в пасьюте также одержала Тирил Экхофф, а лучшей из россиянок была Светлана Миронова, которая финишировала 14-й.

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