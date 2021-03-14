Сборная Норвегии выиграла последнюю смешанную эстафету сезона Кубка мира-2020/2021, а вместе с ней и «Малый хрустальный глобус» в этом зачете на этапе в Нове-Место. Россия осталась 7-й и проиграла +3:04.

Сборная с Тирил Экхофф, Марте Ульсбю-Ройселанн, Тарьей Бё и Йоханнесом Бё вновь после победы на чемпионате мира в Поклюке взяла золото. Вторыми пришли итальянцы: Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Доминик Виндиш, Лукас Хофе взяли 10 доппатронов и уступили 1 минуту и 22 секунды. Тройку замкнули шведы. Эльвира Эберг, Анна Магнуссон, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома финишировали с отставанием 1:22 секунд от лидера также с 10-ю промахами.

Смешанная эстафета в Нове-Место стала третьей и последней в этом сезоне.

«Малый хрустальный глобус» в этом зачете взяла сборная Норвегии, победившая в гонке на чемпионате мира в Поклюке.

Эстафетная часть сезона завершится сингл-микстом в 15:45 по московскому времени 14 марта.

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