В чешском Нове-Место сингл-микстом завершился эстафетный сезон Кубка мира по биатлону. Победу одержали шведы, а чемпионы мира, французы, стали лишь шестыми.



Себастьян Самуэльссон и Линн Перссон взяли 7 доппатронов за гонку. В финишном спурте они сражались за золото с норвежцами, у которых серебро. Ингрид Тандревольд и Стурла Легрейд уступили лишь 1,5 секунды, воспользовавшись по ходу гонки шестью доппатронами. Третьи – американцы Шон Доэрти и Сьюзан Данкли. Они взяли также семь допов, а к финишу пришли с отставанием +26,1.

Российская двойка Лариса Куклина и Матвей Елисеев использовали семь патронов и уступили шведам 1 минуту 10 секунд.

Это лучший результат сборной России в супермиксте. До этого было 9-е место в Оберхофе и 11-е в Поклюке.

Сингл-микстом завершился эстафетный сезон на этапах Кубка мира этого сезона.

«Малый хрустальный глобус» взяла Франция, ранее победившая в двух гонках, в том числе на чемпионате мира в Поклюке.

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