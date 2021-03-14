Седьмыми в смешанке и пятыми в супермиксте российская сборная прикрыла этот сезон Кубка мира – впереди еще, правда, шведский Эстерсунд и шесть гонок, но уже только личных. И вот там-то, к сожалению, ухватиться за медали или хотя бы вбежать в цветы будет еще сложнее, да и практически невозможно: Экхофф подбирает все золотишко с «Большим хрустальным глобусом» в руках, а норвежцы и французы бодаются на лыжне и попеременно делят подиум. Втиснуться сборной России банально некуда, а значит, можно досрочно попрощаться с шансами на медали.

Потому эстафеты в Нове-Место были единственным шансом увидеть ребят улыбающимися на пьедестале под конец года. Тем более об этом скромно намекали результаты прошлых стартов. В смешанной эстафете России удалось взять золото на 5-м этапе в Оберхофе, причем почти с тем же составом. Да и эстафетная история по сезону, в целом, вселяла оптимизм. Все-таки женщины взяли командное золото на КМ-2020/2021 перед чемпионатом мира в Поклюке, а мужчины дважды становились третьими и разок взяли серебро, воспользовавшись промахами соперников.

Евгения Павлова и Эдуард Латыпов Фото: Getty Images

Нове-Место Россия завершила эстафетный сезон 5-м местом в синг-миксте 4 ЧАСА НАЗАД

Надеяться, что ситуация изменится за пару дней до Эстерсунда, и сборная России вдруг подтянется во всех компонентах после почти полугодовой работы? Вряд ли. Девушки в пасьюте накануне дали четко понять – 37-я Куклина стала лучшей среди россиянок, а параллельно для национальной сборной 10 км вылились в худшие в истории.

«Это, наверное, какое-то дно, которое мы показываем. Сейчас происходят какие-то качели. Утром просыпаюсь – и ни рукой, ни ногой… А на следующий день я вдруг чувствую, что готова бежать. Это говорит о том, что вся подготовительная система была не такой, какой должна быть», – поделилась Куклина в эфире «Матч ТВ» после гонки преследования накануне.

Качели – слово всего сезона. Это демонстрируют и результаты: 4-4-8-4-1-9-4-4-3-1-9-11-11-3-8-2-7-5. Русские биатлонисты обивали пороги топ-3, были на подиуме и даже вываливались из десятки лучших. Эстафеты – как показатель общей психологической и физической стабильности команды дали понять, что этой самой стабильности ни в стрельбе, ни на лыжне не хватает. Если оппоненты не палят в молоко, подиума сборной России не видать. Выиграть самим в этом сезоне не получалось. Взять хотя бы последнюю мужскую эстафету в Нове-Место: Франция и Норвегия утонули в штрафах, а Германия провела просто показательную гонку. За ней-то Россия скромно и пристроилась с тремя волнительными доппатронами Логинова на стойке. При других раскладах Россию бы просто не пустили в тройку.

В противовес – золотая смешанка в Оберхофе. Ту победу Россия сделала сама, никто ее не дарил. Практически идеально провели стрелковые этапы Миронова и Логинов, не провисая ногами до победы дотянул Латыпов, который на последних метрах обошел Стурлу Легрейда. Тогда все сборные сработали достойно: тройка стреляла почти в унисон, а быстрее, что парадоксально, оказалась Россия. Здесь эти самые качели сыграли на руку. Нестабильными и противоположными не по результату, а по развитию событий, были и сегодняшние гонки. Казакевич и Логинов (в очередной раз) зашли на круги в смешанке, а Куклина и Елисеев – одни из лучших на стрельбе, по гонке в супермиксте отстали ногами.



Ставить крест в оставшихся гонках на сборной России не в наших интересах. Возможно, борьбу норвежцам и французам на закрытии Кубка мира в Эстерсунде позволят навязать все те же российские качели.

Нове-Место Россия завалила последнюю смешанку сезона, Норвегия – 1-я 7 ЧАСОВ НАЗАД