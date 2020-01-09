В немецком Оберхофе прошла первая в 2020 году гонка Кубка мира по биатлону – женский спринт.

Победу одержала норвежка Марте Ульсбю-Ройселанн, которая закрыла все 10 мишеней и прошла трассу за 22 минуты 04.9 секунды. 33,1 секунды победительнице уступила немка Дэнис Херрманн (1 промах). Тройка замкнула француженка Джулия Симон (+47,4 секунды; 1 промах).

Лучшей в составе сборной России стала Светлана Миронова, которая с 2 промахами уступила Ульсбю 1 минуту 59,8 секунды и показала 19-й результат. Анастасия Поршнева – 29-я, Лариса Куклина – 30-я, Кристина Резцова – 50-я, Ирина Старых – 68-я.

10 января спринт побегут мужчины.

В программу этапа в Оберхофе входят также эстафетная гонка и масс-старт.

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере