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Ульсбю выиграла спринт, Миронова – 19-я
У сборной России только одна биатлонистка в топ-20.
В немецком Оберхофе прошла первая в 2020 году гонка Кубка мира по биатлону – женский спринт.
Победу одержала норвежка Марте Ульсбю-Ройселанн, которая закрыла все 10 мишеней и прошла трассу за 22 минуты 04.9 секунды. 33,1 секунды победительнице уступила немка Дэнис Херрманн (1 промах). Тройка замкнула француженка Джулия Симон (+47,4 секунды; 1 промах).
Лучшей в составе сборной России стала Светлана Миронова, которая с 2 промахами уступила Ульсбю 1 минуту 59,8 секунды и показала 19-й результат. Анастасия Поршнева – 29-я, Лариса Куклина – 30-я, Кристина Резцова – 50-я, Ирина Старых – 68-я.
- 10 января спринт побегут мужчины.
- В программу этапа в Оберхофе входят также эстафетная гонка и масс-старт.
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