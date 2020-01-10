Французский биатлонист Мартен Фуркад победил в спринтерской гонке на 10 километров в немецком Оберхофе.

Он показал результат 25:27.2 минуты и закрыл 10 мишеней из 10.

Вторым также стал член сборной Франции – Эмильен Жаклен. Он промахнулся на стойке и отстал от Фуркада на 25.5 секунды. Бронза – у немца Йоханнеса Кюна. Биатлонист из Германии с одним штрафным кругом проиграл победителю 33 секунды.

Четвертое и пятое места заняли русские – Матвей Елисеев и Александр Логинов. Елисеев стал единственным в топ-10 помимо Фуркада, выбившим 10 из 10, но ногами уступил лидеру 41.1 секунды. У Логинова один промах и +47.8 секунды отставания.

Перед стартом в Германии прошел сильный дождь. Организаторы не подготовили трассу, из-за чего сократили расстояние на кругах, и спортсмены бежали четыре раза по 2,5 км.

Лидер общего зачета Кубка мира Йоханнес Бё пропускает немецкие этапы из-за рождения ребенка и не бежал в спринте.

На этапе в Оберхофе не будет гонок преследования. Завтра, 11 января, мужчины и женщины пробегут классические эстафеты. В воскресенье, 12 января, этап закроют двумя масс-стартами – на 12,5 и 15 километров.

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