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Норвежские девушки выиграли эстафету в Оберхофе. Россия на седьмой строчке

Норвежские девушки выиграли эстафету в Оберхофе. Россия на седьмой строчке
Eurosport

39 мин. назадОбновлено 34 мин. назад

Неудачный результат гонки на этапе Кубка мира для российских дам.

Представительницы Норвегии победили в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.

Скандинавская сборная показала время 1 час 14 минут 11,6 секунды. Второе место заняла сборная Швеции (+21,1 секунды), бронза у команды Франции (+33,1).

Российская команда заняла седьмое место. Кристина Резцова, Анастасия Поршнева, Светлана Миронова и Лариса Куклина проиграли норвежкам 2 минуты 20,7 секунды.

  • Мужская эстафета состоится позднее 11 января.
  • Ранее мужская сборная России осталась без медалей в спринте.

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