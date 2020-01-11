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Норвежские девушки выиграли эстафету в Оберхофе. Россия на седьмой строчке
Неудачный результат гонки на этапе Кубка мира для российских дам.
Представительницы Норвегии победили в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.
Скандинавская сборная показала время 1 час 14 минут 11,6 секунды. Второе место заняла сборная Швеции (+21,1 секунды), бронза у команды Франции (+33,1).
Российская команда заняла седьмое место. Кристина Резцова, Анастасия Поршнева, Светлана Миронова и Лариса Куклина проиграли норвежкам 2 минуты 20,7 секунды.
- Мужская эстафета состоится позднее 11 января.
- Ранее мужская сборная России осталась без медалей в спринте.
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