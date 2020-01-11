Норвежцы выиграли у французов эстафету, Россия – четвертая

На этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе завершилась мужская эстафета 4х7,5 километров.

Первое место завоевали норвежцы Ларс Хельге Биркеланд, Эрленд Бьонтегорд, Йоханнес Дале и Ветле Шостад Кристиансен. Их время – 1:19.32, они дважды зашли на штрафные круги и взяли восемь дополнительных патронов. На финише Кристиансен расправился с французом Кентеном Фийон-Майе, который бежал в команде с Эмильеном Жаклином, Мартеном Фуркадом и Симоном Дестьё. У Франции – два круга и шесть доппатронов.

Бронзу взяли биатлонисты из Германии – Филипп Хорн, Йоханнес Кюн, Арнд Пайффер и Бенедикт Долль. Они проиграли победителям 48.2 секунды с двумя кругами и 14 дополнительными патронами. Российские спортсмены Карим Халили, Евгений Гараничев, Никита Поршев и Эдуард Латыпов стали четвертыми с девятью неточными выстрелами.

Ранее женская сборная России заняла в эстафете седьмое место.

Этап в Оберхофе завершится масс-стартами.

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