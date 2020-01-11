Россия бежала мужскую эстафету неоптимальным составом: Александр Логинов накануне в спринте получил микротравму локтя, Матвея Елисеева решили поберечь перед масс-стартом. Забойщиком поставили дебютанта Карима Халили, вторым – Евгения Гараничева с ярлыком ненадежного эстафетчика, третьим – призера ЧМ-2019 Никиту Поршнева, финишером – тихоходного Эдуарда Латыпова.

В случае чистой стрельбы и хода чуть выше среднего команда была способна бороться за топ-5 и сделала это, финишировав на четвертом месте вслед за более классными Норвегией, Францией и Германией. Где-то можно было точнее стрелять, на избранных отрезках быстрее бежать, но в целом экспериментальная четверка смотрелась бодро. Даже Гараничев.

Выступление Евгения было главной интригой гонки. Последнюю эстафету он бежал 8 февраля 2019 года в Кэнморе, а потом отказался от этапа на чемпионате мира. В текущем сезоне Гараничев тоже обходил эстафеты стороной, но отдых Логинова и Елисеева не оставил ему шансов откосить. Женя встал на второй этап и показал не свойственное себе шоу, а хорошее выступление – один дополнительный патрон и 17 секунд ногами от Мартена Фуркада. Именно Гараничев вывел сборную на третье место и дал неплохой импульс Поршневу и Латыпову.

Евгений Гараничев в ОберхофеGetty Images

Гараничев должен быть в эстафете на чемпионате мира – с Логиновым, Елисеевым и, наверное, Поршневым, имеющим эстафетный опыт главных стартов. Халили поедет на юниорский ЧМ, а Латыпов слишком небыстр. Возможно, четвертым выпишут Дмитрия Малышко, за которого просит тренерский штаб – но он как раз провел две последние эстафеты со штрафными кругами.

Отрицательный послужной список Гараничева – круги в эстафетах на ЧМ-2012, ЧМ-2013, ЧМ-2015 и ЧМ-2016 и Олимпиаде-2014 – там великий кудесник запорол смешанку. Евгений давно мемизировался: он приседал на стрельбище, забывал пройти штрафной круг и опаздывал на гонку, но недавний рейд Тарьея Бё в оберхофском спринте доказывает, что неприятность может случиться с каждым.

«Я никогда не принадлежал к тем тренерам, которые ставят крест на спортсмене за сложное, нехорошее выступление, – прокомментировал кейс Гараничева старший тренер сборной России Сергей Белозеров. – Конечно же, мы молодцы. В очередной раз за эстафету ставлю твердую четверку ребятам».

До чемпионата мира осталась всего одна командная гонка: 18 января мужские квартеты выйдут на старт в Рупольдинге. Поклюка порадует микст-гонкой, а дальше – чемпионат мира в Антхольце, где нужно будет определиться с составом и не допустить ошибок. Потенциально русская четверка должна бороться за медали с Норвегией, Францией и Германией.

Мужская эстафета, Оберхоф

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