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Макарайнен выиграла масс-старт, Миронова и Куклина заняли последние места
Женская сборная России провела худшую гонку сезона, Светлана и Лариса допустили 21 промах на двоих.
30 лучших биатлонисток отбегали гонку с общего старта на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Победу одержала трехкратная обладательница «Большого хрустального глобуса» Кайса Макарайнен из Финляндии, которая допустила только один промах.
Второй стала норвежка Тирил Экхофф (4 промаха), третьей – ее соотечественница Марте Ульсбю (3).
Для сборной России гонка сложилась неудачно: Светлана Миронова и Лариса Куклина заняли предпоследнее и последнее места с 10 и 11 промахами соответственно.
- В 16:30 (мск) масс-старт пробегут мужчины.
- Следующий этап Кубка мира пройдет в другом немецком городе – Рупольдинге.
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