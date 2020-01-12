Макарайнен выиграла масс-старт, Миронова и Куклина заняли последние места

30 лучших биатлонисток отбегали гонку с общего старта на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Победу одержала трехкратная обладательница «Большого хрустального глобуса» Кайса Макарайнен из Финляндии, которая допустила только один промах.

Второй стала норвежка Тирил Экхофф (4 промаха), третьей – ее соотечественница Марте Ульсбю (3).

Для сборной России гонка сложилась неудачно: Светлана Миронова и Лариса Куклина заняли предпоследнее и последнее места с 10 и 11 промахами соответственно.

В 16:30 (мск) масс-старт пробегут мужчины.

Следующий этап Кубка мира пройдет в другом немецком городе – Рупольдинге.

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