Французский биатлонист Мартен Фуркад финишировал первым в масс-старте на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Фуркад показал время 41 минута 01.4 секунды. Вторым к финишу пришел немец Арнд Пайффер (отставание – 20.1), третье место занял француз Симон Дестье (+20.3).

Лучшим из представителей России стал Матвей Елисеев, который допустил четыре промаха и занял десятое место. Александр Логинов допустил пять промахов и стал 17-м.

Сегодня, 12 января, завершился этап КМ в Оберхофе. Следующий этап пройдет с 13 по 19 января в немецком Рупольдинге.

Фуркад выбился в лидеры общего зачета с 387 очками. Вторым идет Йоханнес Бё (374), третьим – его брат Тарьей (352).

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