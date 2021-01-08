Норвежская биатлонистка Тирил Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия).

30-летняя норвежка преодолела дистанцию без промахов. Второе место заняла Ханна Эберг из Швеции, также продемонстрировав безупречную стрельбу. Ее отставание от Экхофф – 29,6 секунды. Третьей стала австрийка Лиза Тереза Хаузер – один промах и 40,2 секунды дефицита.

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В сборной России лучший результат показала Евгения Павлова – она ни разу не промахнулась и финишировала шестой вслед за тройкой призеров, Джулией Симон и Марте Ройселанн. Это лучшее выступление сборной России в сезоне-2020/21 в личных гонках.

Россия обновила антирекорд – 40 гонок без подиумов.

В программу этапа также входят гонки преследования, смешанная эстафета и сингл-микст.

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