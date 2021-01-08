Российская биатлонистка Наталья Гербулова оценила дебют на Кубке мира – спортсменка заняла 87-е место в спринте на этапе в Оберхофе.
«Ой, это что-то. Я очень довольна. Рада, что наконец-то это попробовала. Надеюсь, с каждым разом будет все лучше и лучше. По крайней мере буду стараться. Но сегодня было очень тяжело. Такой вот результат. Надеюсь, дальше будет лучше. У меня и с утра было волнение, и ночью. Как ни крути, это Кубок мира, это мой первый раз. Ну, на сегодня вот так я готова», – заявила 25-летняя Гербулова в эфире «Матч ТВ».
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- Биатлонистка проиграла 4 минуты 5,8 секунды победительнице – Тирил Экхофф из Норвегии.
- Лучшей из сборной России стала Евгения Павлова, занявшая шестое место.
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