«Ой, это что-то. Я очень довольна. Рада, что наконец-то это попробовала. Надеюсь, с каждым разом будет все лучше и лучше. По крайней мере буду стараться. Но сегодня было очень тяжело. Такой вот результат. Надеюсь, дальше будет лучше. У меня и с утра было волнение, и ночью. Как ни крути, это Кубок мира, это мой первый раз. Ну, на сегодня вот так я готова», – заявила 25-летняя Гербулова в эфире «Матч ТВ».