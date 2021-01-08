Биатлонисты из Норвегии заняли весь пьедестал в спринте на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Победил действующий обладатель «Большого Хрустального глобуса» Йоханнес Бё, который с одним промахом опередил брата Тарьея на 10,8 секунды. Третьим стал Стурла Холм Легрейд – он начнет пасьют с отставанием в 21,6 секунды.