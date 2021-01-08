Биатлонисты из Норвегии заняли весь пьедестал в спринте на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Победил действующий обладатель «Большого Хрустального глобуса» Йоханнес Бё, который с одним промахом опередил брата Тарьея на 10,8 секунды. Третьим стал Стурла Холм Легрейд – он начнет пасьют с отставанием в 21,6 секунды.
Лучшим из русских стал Эдуард Латыпов, который с промахом отстал от Йоханнеса на 1 минуту и 6 десятых. Матвей Елисеев – 16-й, Александр Логинов – 19-й, Кирилл Стрельцов – 27-й, Евгений Гараничев – 60-й, Антон Бабиков – 74-й.
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- Йоханнес Бё выиграл всего лишь вторую гонку в сезоне – прошлый успех пришелся на спринт Контиолахти.
- Младший брат укрепил лидерство в Кубке мира.
- Следующая гонка состоится 9 января, биатлонисты пробегут пасьют.
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