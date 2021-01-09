Норвежская биатлонистка Тирил Экхофф подтвердила первое место спринта в пасьюте на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Она допустила два промаха и на полсекунды обошла соотечественницу Марте Ульсбю-Ройселанн (0 промахов).