Норвежская биатлонистка Тирил Экхофф подтвердила первое место спринта в пасьюте на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Она допустила два промаха и на полсекунды обошла соотечественницу Марте Ульсбю-Ройселанн (0 промахов).
Третьей стала австрийка Лиза Тереза Хаузер (1 промах, +43,0). Российская биатлонистка Светлана Миронова допустила две ошибки на стрельбище и финишировала четвертой (+1.11,2) – это лучший результат для отечественных спортсменов в личных гонках этого сезона.
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В топ-10 вошла представительница Беларуси Елена Кручинкина (9-е место). Ульяна Кайшева стала 19-й, Лариса Куклина – 25-я, Евгения Павлова – 31-я, Ирина Казакевич – 37-я.
- Несмотря на четвертое место Мироновой, безмедальная серия сборной России выросла до 42 гонок.
- Лидерство в Кубке мира продолжает удерживать Марте Ульсбю-Ройселанн.
- 9 января в 16:45 по Москве стартует гонке преследования у мужчин.
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