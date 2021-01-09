Норвежец Стурла Холм Легрейд выиграл гонку преследования на 12,5 км на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Он стартовал третьим, допустил два промаха и опередил соотечественников – Йоханнеса Дале и Тарьей Бё.
Дале допустил два неточных выстрела и проиграл чемпиону 15,6 секунды, у Бё-старшего три пули в молоко и минус 25,4 секунды относительно Легрейда. Лидер Кубка мира и победитель спринта Йоханнес Бё допустил 7 промахов (больше только у трех биатлонистов) и стал седьмым, но сохранит первое место в тотале.
Оберхоф
Экхофф зарубилась с Ройселанн на финише, но какова была Миронова!
Матвей Елисеев стал лучшим в сборной России, финишировав 16-м (+1.18,7), Александр Логинов – 17-й, Эдуард Латыпов – 22-й, Кирилл Стрельцов – 51-й, Евгений Гараничев – 54-й.
- Этап в Оберхофе завершится смешанной и одиночной смешанной эстафетами.
Оберхоф
😬Миронова стала 4-й в пасьюте, Экхофф снова победила
Оберхоф
Внутрисемейные разборки братьев Бё и третье место Легрейда в спринте