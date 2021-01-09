Норвежец Стурла Холм Легрейд выиграл гонку преследования на 12,5 км на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Он стартовал третьим, допустил два промаха и опередил соотечественников – Йоханнеса Дале и Тарьей Бё.

Дале допустил два неточных выстрела и проиграл чемпиону 15,6 секунды, у Бё-старшего три пули в молоко и минус 25,4 секунды относительно Легрейда. Лидер Кубка мира и победитель спринта Йоханнес Бё допустил 7 промахов (больше только у трех биатлонистов) и стал седьмым, но сохранит первое место в тотале.