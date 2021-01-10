Сборная России по биатлону выиграла микст на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов опередили ставшую второй Норвегию (+0,7) и Францию, финишировавшую третьей (+12,1).

Россия вышла в лидеры на втором этапе, когда Светлана Миронова отработала два рубежа на ноль, а затем убежала ногами от соперниц. На третьем этапе Александр Логинов допустил промах и подпустил соперников, но отправил Эдуарда Латыпова в гонку с преимуществом в 3 секунды.

Оберхоф Норвежцы перебегали и перестреляли соперников в Оберхофе. Полюбуйтесь! 18 ЧАСОВ НАЗАД

По ходу первого круга Латыпов немного выпустил вперед вице-лидера сезона Стурлу Холм Легрейда, но отработал точно лежку и ушел с преимуществом в 15 секунд над командами Франции, Норвегии и Германии. После стойки в лидерах остались три команды: отстрелявший чисто Легрейд, а также допустивший промах Фийон-Майе и два промаха Латыпов. После рубежа российский спортсмен шел третьим и уступал почти 10 секунд Норвегии, но мощнейше накатил на финиш и вырвал победу.

Биатлонисты из России не брали медали в Кубке мира на протяжении 43 гонок.

Последняя медаль случилась на ЧМ-2020 в Антхольце 16 февраля – тогда Александр Логинов взял бронзу в пасьюте.

Оберхоф 😒Норвежцы забрали пьедестал пасьюта, русских снова нет в топ-10 19 ЧАСОВ НАЗАД