Биатлонистка сборной России Светлана Миронова прокомментировала свое выступление в победном для команды миксте на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

«У меня была какая-то тактика, и я ее придерживалась. Для себя решила, что пойду в своем темпе. Сколько раз уже было в эстафетах, что бросалась в гонку, загонялась – и какая-то из стрельб получалась не очень хорошей.

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Сегодня я все контролировала, работала на стрельбу, а потом бросилась в гонку. На стрельбище все было хорошо, не было абсолютно никаких мыслей – делала свою работу. Лыжи сегодня огонь, спасибо сервису», – рассказала Миронова в эфире «Матч ТВ».

Фраза про какую-то тактику принадлежит российскому наезднику. Вскоре после появления в интернете она стала мемом.

Биатлонисты из России не брали медали в Кубке мира на протяжении 43 гонок.

Последняя медаль случилась на ЧМ-2020 в Антхольце 16 февраля – тогда Александр Логинов взял бронзу в пасьюте.

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