10 января, в последний день новогодних каникул, все готовились к триумфу России на «Тур де Ски» – лыжницы претендовали на второе место, лыжники – на полный подиум. Биатлон казался разогревом на фоне лыжного горовосхождения, но биатлонисты вдруг бахнули из всех орудий и прервали серию из 43 гонок без подиумов. И как прервали – выиграли смешанку в Оберхофе! Дмитрию Губерниеву теперь не придется есть ботинок, но это лирика.

На смешанную эстафету были заявлены Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Тренеры чуть перетрясли состав и сменили финишера – Логинова отправили на третий этап вместо привычного четвертого. Оказалось, этому было объяснение: недавно у Александра умер отец, и его спрятали на менее ответственный рубеж именно для снятия психологической нагрузки.

Контиолахти Сестры Эберг порвали спринт, Миронова и Казакевич в топ-15 03/12/2020 В 19:10

Решающий рывок совершила на втором этапе Миронова. После четвертого места в пасьюте она поймала кураж и выбила нули, не взяв ни одного дополнительного патрона – и вывела команду на первое место после не самого удачного выступления Кайшевой. «Для себя решила, что пойду в своем темпе. Сколько раз уже было в эстафетах, что я бросалась в гонку, загонялась – и какая-то из стрельб получалась неважной. Сегодня я все контролировала, работала на стрельбу, а потом бросилась в гонку. На стрельбище все было хорошо, не было абсолютно никаких мыслей – делала свою работу», – подытожила Светлана после гонки в эфире «Матч ТВ».

Светлана Миронова Фото: Getty Images

Логинов закрыл оба рубежа из шести патронов, но главным творцом долгожданной биатлонной сказки стал 26-летний Латыпов, которого впервые кинули на последний этап. Эдуард провел нереально зрелую гонку: чисто отстрелял лежку и заработал преимущество над соперниками – Францией, Германией и Норвегией. Он прибыл на стойку с 15-секундным преимуществом и предсказуемо не справился на максимум: Латыпов – пока не Фуркад и не братья Бё. От него еще никогда не зависела судьба команды в эстафете. Эдуард взял два дополнительных патрона – этого хватило, чтобы уйти третьим за Кентеном Фийон-Майе и Стурлой Легрейдом.

Вместе с норвежцем Латыпов подобрался к французу, но жернова последнего круга перемололи Кентена – в борьбе за золото остались Россия и Норвегия. Перед финишной прямой Латыпов по-чемпионски вышел вперед, удержал преимущество и в блестящем стиле добыл первое место. Оберхоф – снова русский!

Победный финиш Латыпова в миксте! Готовься удерживать сердце в груди

Но без лыжных гонок все-таки не обошлось. К сезону мужскую сборную России готовил Юрий Каминский – бывший тренер лыжников-спринтеров, под руководством которого Никита Крюков стал олимпийским чемпионом и трехкратным чемпионом мира. Придя к биатлонистам, Каминский не получил лидеров – Логинов и Матвей Елисеев готовились самостоятельно, перспективный Карим Халили тренировался с лыжной мини-командой Егора Сорина. Поэтому лучшим спортивным материалом для Каминского стал Латыпов, который в прошлом сезоне разбежался только к последним этапам, прибитый нагрузками.

В межсезонье Каминский изменил Латыпову технику и всегда отзывался о спортсмене в положительном ключе. В смешанке Оберхофа все наконец сработало – сошлись баланс стрельбы и лыжного хода. Когда в последний раз русский биатлонист отыгрывал ногами на заключительном круге и вырезал финиш? Пожалуй, такого не бывало со времен Антона Шипулина.

Кайшева, Миронова, Логинов, Латыпов Фото: Getty Images

«Эмоции очень бурные, еще не могу все понять. Я очень рад, рад за команду, за свою страну, что мы добились золота сегодня. Сегодня команда была супер, молодцы. Всем спасибо, кто нам помогал добиться этого результата. На последней стрельбе делал работу, были эмоции, но все откинул и пошел в борьбу, бросился на последний круг, чувствовал силы, что смогу сделать на второй части дистанции. Так и получилось, мы с норвежцем догнали француза – и была финишная разборка», – поделился Эдуард эмоциями в эфире «Матч ТВ».

Нове-Место Эстафета Халили и Латыпова вернула веру в русских биатлонистов. Но не в русский биатлон 07/03/2020 В 21:42