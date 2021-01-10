Сборная России по биатлону заняла девятое место в сингл-миксте на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Евгения Павлова и Матвей Елисеев отстали от лидера на две минуты и 3,5 секунды. Первое место заняли представители Франции Жюлия Симон и Эмильен Жаклен, которые преодолели дистанцию за 39 минут и 4,8 секунды.
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Вторыми финишировали шведы Ханна Оберг и Себастьян Самюэльссон (+38,7), третьими – норвежцы Тириль Экхофф и Тарьей Бе (+43,9).
- Ранее в миксте сборная России завоевала золотые медали благодаря усилиям Кайшевой, Мироновой, Логинова и Латыпова.
- Безмедальная серия сборной России завершилась на отметке в 43 гонки.
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