Сборная России по биатлону заняла девятое место в сингл-миксте на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Евгения Павлова и Матвей Елисеев отстали от лидера на две минуты и 3,5 секунды. Первое место заняли представители Франции Жюлия Симон и Эмильен Жаклен, которые преодолели дистанцию за 39 минут и 4,8 секунды.