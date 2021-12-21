В Международном союзе биатлонистов (IBU) ответили, смогут ли привитые «Спутником V» российские биатлонисты выступить на этапах Кубка мира в Германии после ужесточения антиковидных правил.

С 15 декабря в немецких отеля ввели уровень допуска 2G – это значит, что теперь пускают только вакцинированных или переболевших, а ПЦР-тест не учитывается. Так как отели подчиняются законам страны, которая не признает «Спутник», спортсмены не могут заселиться с российской вакциной в Оберхофе и Рупольдинге – только с той, что признана европейскими регуляторами.

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В IBU заверили, что для спортсменов будут действовать исключительные правила, которые придется соблюдать.

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«Главный приоритет IBU в текущем сезоне – гарантирование безопасных и честных соревнований, включая равный доступ для всех команд. Поэтому IBU признает все вакцины, которые одобрены на национальном уровне для своих мероприятий, и продолжает тесно сотрудничать со своей Медицинской консультативной группой, организационными комитетами и национальными властями, чтобы гарантировать равный доступ к соревнованиям для всех спортсменов. На сегодняшний день спортсмены, вакцинированные «Спутник V», могут участвовать в этапах Кубка мира IBU в Германии в январе в соответствии с исключительным правилом для этих соревнований, но должны проходить регулярную процедуру ПЦР-тестирования, чтобы войти и остаться в «пузыре».

Федеральное правительство Германии и местные власти встретятся на этой неделе, чтобы обсудить дальнейшие правила COVID-19 для Германии. IBU будет внимательно следить за тем, повлияют ли результаты этих встреч на этапы Кубка мира в Германии в январе. Медицинская консультативная группа IBU также встретится на этой неделе, чтобы обсудить текущую ситуацию. На этой неделе мы расскажем командам о правилах для поездок, въезда в Германию и участия в соревнованиях», – говорится в заявлении.

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