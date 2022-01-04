Биатлонисты, в отличие от лыжников, имели возможность отметить Новый год в более свободном режиме: старт пятого этапа Кубка мира в Оберхофе по плану должен был начаться лишь 6 января. Но и этого не случилось – вмешалась капризная немецкая погода.

Соревнования стартуют с мужской спринтерской гонки, которая из-за дождей и плюсовой температуры перенесена на следующий день, 7 января. Для восстановления трассы приходится использовать накопленный снег. Организаторы обещают, что больше никаких переносов не будет и надеются на похолодание, а пока тренировки 4 января отменены.

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Кристина Резцова Фото: Getty Images

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Всего в Оберхофе запланировано шесть гонок: два спринта, две гонки преследования, сингл-микст и смешанная эстафета. Ранее российская команда взяла уже шесть медалей. На втором этапе в эстафете мужчины выиграли бронзу, а девушки – серебро, в Австрии мужская команда снова заняла третье место, а этап в Анси принес еще три медали – два серебра Эдуарда Латыпова в спринте и гонке преследования, а также бронзу Кристины Резцовой в масс-старте. Так что медальные перспективы у команды неплохие.

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Этап Кубка мира пройдет без зрителей из-за коронавирусных ограничений, действующих в Германии. До 12 января в стране актуально постановление, запрещающее присутствие зрителей на трибунах. Организаторы второго немецкого этапа надеются, что болельщики смогут посетить гонки в Рупольдинге – под запрет на данный момент попадает только женский спринт, запланированый 12 января.

Состав сборной России

Мужская команда: Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Поварницын, Антон Бабиков, Максим Цветков.

Женская команда: Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова, Анастасия Шевченко.

Расписание трансляций на Eurosport (по московскому времени)

Эдуард Латыпов Фото: Getty Images

7 января, пятница

Спринт, мужчины (13:20, Eurosport 1)

Спринт, женщины (16:10, Eurosport 1)

8 января, суббота

Смешанная эстафета (14:05, Eurosport 2)

Сингл-микст (16:30, Eurosport 1)

9 января, воскресенье

Гонка преследования, мужчины (14:20, Eurosport 2)

Гонка преследования, женщины (16:30, Eurosport 1)

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