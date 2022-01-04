Биатлонисты, в отличие от лыжников, имели возможность отметить Новый год в более свободном режиме: старт пятого этапа Кубка мира в Оберхофе по плану должен был начаться лишь 6 января. Но и этого не случилось – вмешалась капризная немецкая погода.
Соревнования стартуют с мужской спринтерской гонки, которая из-за дождей и плюсовой температуры перенесена на следующий день, 7 января. Для восстановления трассы приходится использовать накопленный снег. Организаторы обещают, что больше никаких переносов не будет и надеются на похолодание, а пока тренировки 4 января отменены.
Ad
Кристина Резцова
Фото: Getty Images
Хохфильцен
Россия взяла серебро в эстафете Хохфильцена, Швеция – 1-я
Всего в Оберхофе запланировано шесть гонок: два спринта, две гонки преследования, сингл-микст и смешанная эстафета. Ранее российская команда взяла уже шесть медалей. На втором этапе в эстафете мужчины выиграли бронзу, а девушки – серебро, в Австрии мужская команда снова заняла третье место, а этап в Анси принес еще три медали – два серебра Эдуарда Латыпова в спринте и гонке преследования, а также бронзу Кристины Резцовой в масс-старте. Так что медальные перспективы у команды неплохие.
КАК РОССИЯ ВЫСТУПИТ В ОБЕРХОФЕ?
Этап Кубка мира пройдет без зрителей из-за коронавирусных ограничений, действующих в Германии. До 12 января в стране актуально постановление, запрещающее присутствие зрителей на трибунах. Организаторы второго немецкого этапа надеются, что болельщики смогут посетить гонки в Рупольдинге – под запрет на данный момент попадает только женский спринт, запланированый 12 января.
Состав сборной России
Мужская команда: Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Поварницын, Антон Бабиков, Максим Цветков.
Женская команда: Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова, Анастасия Шевченко.
Расписание трансляций на Eurosport (по московскому времени)
Эдуард Латыпов
Фото: Getty Images
7 января, пятница
Спринт, мужчины (13:20, Eurosport 1)
Спринт, женщины (16:10, Eurosport 1)
8 января, суббота
Смешанная эстафета (14:05, Eurosport 2)
Сингл-микст (16:30, Eurosport 1)
9 января, воскресенье
Гонка преследования, мужчины (14:20, Eurosport 2)
Гонка преследования, женщины (16:30, Eurosport 1)
Также в прямом эфире соревнования увидят подписчики Eurosport. Подписывайся, чтобы не пропустить ни одной гонки этой зимы!
Стина Нильссон претендовала на победу в «Тур де Ски». А теперь страдает в биатлоне
Российский биатлонист Матвей Елисеев рассказал о причинах приостановки карьеры
Эстерсунд
Эксперимент Латыпова не оправдался. Но Россия нашла четверку для ОИ
Эстерсунд
Россия взяла первую медаль сезона – бронзу в мужской эстафете
Реклама
Ad
Реклама
Ad