Лидер мужской сборной России по биатлону Эдуард Латыпов заразился коронавирусной инфекцией. Пресс-служба Союза биатлонистов России сообщила о положительном тесте Латыпова. «Он изолирован от команды в Оберхофе. Эдуард чувствует себя нормально, заболевание проходит бессимптомно», – добавили в СБР.

В национальной команде считают, что Латыпов не болен коронавирусом. Старший тренер мужской сборной Юрий Каминский заявил, что результат теста биатлониста был ложно-положительным. «Мы сразу же после получения результатов сделали два антиген-теста. Они были отрицательными. Меры мы приняли сразу: он живет в отдельном номере, никаких проблем не было его изолировать», – считает Каминский.

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Члены сборной России сдали 550 вступительных ПЦР-тестов для попадания в пузырь этапа Кубка мира в Оберхофе. Результаты каждого образца оказались отрицательными. Об этом сайту «Матч ТВ» сообщили в пресс-службе IBU.

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Эдуард Латыпов Фото: Getty Images

Каминский добавил, что сотрудники сборной находятся в переписке с местным минздравом и Международным союзом биатлонистов и рассчитывают на пересдачу пробы Латыпова. «Такие случаи были. Сейчас мы делаем все возможное, чтобы как можно скорее сдать тест», – рассказал тренер.

Глава пресс-службы СБР Сергей Аверьянов написал в телеграм-канале, что Эдуард сдаст внеочередной ПЦР-тест. Он уточнил, что две предыдущие пробы биатлониста – 2 и 3 января – оказались отрицательными. Пятый этап Кубка мира в немецком Оберхофе стартует 7 января.

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