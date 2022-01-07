Биатлонист сборной России Александр Логинов выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Он допустил один промах и показал время 27:00,8 минуты.
Логинов на 6,5 секунды опередил француза Эмильена Жаклена, зашедшего на два штрафных круга. Бронза – у норвежца Стурлы Легрейда, проигравшего лидеру с одним промахом 15,1 секунды.
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Оберхоф
Перенос гонки из-за погоды, отсутствие зрителей. Этап в Оберхофе
Еще два русских биатлониста зашли в расширенный подиум. Антон Бабиков финишировал на шестой позиции (0 промахов, +23 секунды), Даниил Серохвостов – на восьмом месте (два промаха, +25,8 секунды).
Это первое личное золото Логинова на Кубке мира за 11,5 месяцев. Последний раз он поднимался на первую ступень пьедестала в январе 2021-го – победил в 20-километровой индивидуальной гонке в Антхольц-Антерсельве.
Лидер мужской команды Эдуард Латыпов пропускает этап в Оберхофе из-за положительного теста на коронавирус. Но еще вчера оставалась надежда на то, что он выступит в Германии.
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