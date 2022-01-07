Биатлонист сборной России Александр Логинов выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Он допустил один промах и показал время 27:00,8 минуты.

Логинов на 6,5 секунды опередил француза Эмильена Жаклена, зашедшего на два штрафных круга. Бронза – у норвежца Стурлы Легрейда, проигравшего лидеру с одним промахом 15,1 секунды.

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Еще два русских биатлониста зашли в расширенный подиум. Антон Бабиков финишировал на шестой позиции (0 промахов, +23 секунды), Даниил Серохвостов – на восьмом месте (два промаха, +25,8 секунды).

Это первое личное золото Логинова на Кубке мира за 11,5 месяцев. Последний раз он поднимался на первую ступень пьедестала в январе 2021-го – победил в 20-километровой индивидуальной гонке в Антхольц-Антерсельве.

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