С разницей в несколько дней из Оберхофа пришли неприятные новости: сначала гонки в Германии перенесли (хорошо, что не отменили) из-за мерзкой погоды, затем лидер сборной России на Кубке мира Эдуард Латыпов сдал положительный тест на ковид. Подожгли интерес и совсем перепугали болельщиков сообщения, что Россию вообще могут отстранить от участия в гонках, если в команде обнаружится второй случай заражения. А это, как минимум, связка Оберхоф-Рупольдинг.

Эдуард Латыпов, Россия Фото: Getty Images

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Такие предположения заставили фанатов особенно тщательно скролить новости из Оберхофа – Россия борется с Германией и Швецией за олимпийскую квоту: решается, кто все же повезет пять спортсменов на Игры в Пекин. Пропускать этапы было очень опасно. Но даже сейчас все на тоненького: команде Юрия Каминского важно классно пробежать субботние эстафеты: синг-микст и смешанку. Но градус беспокойства только усилился, когда из Оберхофа дошла информация, что ковид обнаружили у персонала – массажист сборной Роман Никитин также вышел на карантин.

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В отсутствие лидера России на КМ – а Латыпов до Оберхофа шел пятым в тотале – в медаль слабо верилось. Эдик все же единственный в мужской команде, кто заезжал на пьедестал и даже делал серебряный дубль – забрал связку спринт+пасьют в Анси, а до этого дважды помог сборной с бронзой в квартете. Русский также вел охоту и за желтым бибом.

Но нагрянувший ковид лишил Латыпова кубковых перспектив как минимум на немецкие этапы. Участие в итальянском Антхольце также под вопросом – все три предолимпийских недели Эдик может пропустить и вообще забыть о соревнованиях. В таком графике сложно подходить к главному старту сезона.

К тому же в расположение сборной прибыли новички: Максим Цветков и Антон Бабиков еще юниорами феерили на стартах КМ, но быстро потухли. Явно не в форме Александр Поварницын и Карим Халили, а Даниил Серохвостов слегла сдулся после яркого дебюта на взрослом уровне. Логинов же, как обычно, долго вкатывается в сезон. В то время, как Латыпов – единственный на пике.

Антон Бабиков, Россия Фото: Getty Images

Любимчик русских этого сезона совсем затмил Логинова, хотя Саша еще после ухода Антона Шипулина все время доказывал лидерство на трассе – именно он год назад взял последнюю победу для русских в Антхольце-2020: оформил индивидуальную гонку. Но особенность спортсмена состоит в раскрытии в середине сезона – для победы Александру нужно несколько этапов.

В сезоне-2020/2021 ему также покорился туманный Оберхоф в смешанке. Долго запрягался он и сезоном ранее: в спринте и преследовании Хохфильцена забрал серебро и бронзу. Также в Германии в 2018-м принес России золото в спринте. Серединные отрезки сезона удаются Саше особенно хорошо.

«Саша – молодец! Он постепенно разгонялся на всех этапах в этом сезоне и шел к победе. Символично, что в первой же гонке в новом году ему удалось победить. Надеюсь, что это станет хорошим предзнаменованием перед Олимпиадой, я верю в наших спортсменов», – поделился мнением двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

Помимо хорошей формы в спринте Логинову слегка повезло. Обычно на стрельбище ветер всегда дует по-разному и поток на каждый коврик распределяется неровно. Видимо, 30-й щит был самым защищенным от порывов. Благодаря чему русскому удалось закрыть девять из десяти мишеней. С промахом Логинов уже шел по времени ближайшего соперника Эмильена Жаклина – у того не закрылись два глазка. Более поздний старт помог Саше контролировать гонку и оформить шесть секунд отрыва для скорого пасьюта.

Несмотря на сложные условия, спринт Оберхофа – одна из лучших командных гонок: в топ-8 еще двое россиян (Бабиков закрыл шестерку), Серохвостов остановился на восьмом месте. Новогодние сборы в австрийском Рамзау и болгарском Бельмекене пошли на пользу команде. Такая сплоченность и ровные результаты точно помогут России пережить отрезок без лидера в Кубке мира и взять необходимые очки. А значит точно есть шанс отвоевать все пять олимпийских квот.

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