Русский биатлон впервые попал под жесткие антиковидные меры. Это неслучайно совпало с переездом Кубка мира в Германию. Еще в середине декабря в СБР подпрыгнули от непризнания немецкими властями вакцины «Спутник V». За три недели до стартов в Оберхофе и Рупольдинге оставалась вероятность о недопуске русской сборной на январские этапы КМ, но затем в IBU договорились с Германией о том, что в стартах примут участие только переболевшие коронавирусом и привитые одобренными национальными вакцинами.
Это не уберегло лидера сборной России Эдуарда Латыпова. При заезде в немецкий отель он сдал отрицательный ПЦР-тест, но за два дня до первой гонки пришел положительный результат. Тренеры и чиновники настояли на пересдаче пробы и возможном ложно-позитивном исходе, но и второй тест показал наличие вируса в организме.
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Эдуард Латыпов, Россия, этап Кубка мира в Оберхофе
Фото: Getty Images
Оберхоф
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Непосредственно в день спринта IBU сообщил о еще одном положительном тесте в сборной России. Пресс-служба Международного союза биатлонистов подчеркнула, что речь не о ком-то из атлетов, а затем телеграм-канал СБР уточнил, что заболел массажист русской команды Роман Никитин.
Пресс-атташе сборной Сергей Аверьянов добавил недостающие подробности. Ко всей команде и персоналу повышенное внимание – всем русским нужно сдавать ПЦР-тесты в течение трех дней, по ковид-протоколу уже изолировали еще одного сотрудника СБР, делившего номер с заболевшим массажистом Никитиным.
Карантин для Эдуарда Латыпова продлится до 19 января включительно. Это означает, что лидер сборной точно пропустит не только все гонки в Оберхофе, но и целиком этап в Рупольдинге. Латыпову разрешили выходить из номера на два часа в день и тренироваться на улице – только в маске, только без контакта с другими людьми.
Эдуард Латыпов, Россия
Фото: Getty Images
Аверьянов подчеркнул, что сборную России не будут отстранять от соревнований. Это и хорошо – иначе Александр Логинов не взял бы первое золото за 11,5 месяца, а Антон Бабиков с Даниилом Серохвостовым не заехали на расш. «Остудите безумные головы. У швейцарцев спортсмен [речь про Бенджамина Вегера – прим. Eurosport.ru] тоже сдал положительный тест – так команд на КМ не останется, если всех снимать», – написал пресс-атташе в телеграм-канале.
Вакцинация «Спутником V» не считается властями Германии надежной. Судя по риторике IBU, Латыпов и остальные русские биатлонисты даже с двумя шотами «Спутника» проходят как лица вообще без вакцины. «Согласно правилам, непривитые лица с положительным результатом теста помещаются в карантин на 14 дней без возможности пройти тест вне этого карантина. Это действующее законодательство в Германии, это правила, которым следуют власти», – цитирует пресс-службу Международного союза биатлонистов «Матч ТВ».
Александр Логинов, Россия
Фото: Getty Images
Так что Эдуард Латыпов точно не выступит на обоих немецких этапах и упадет в общем зачете Кубка мира. Еще недавно у него был шанс на желтый лидерский биб и первое место в тотале, но коронавирусные правила и непризнание русской вакцины отбросят русского биатлониста на более низкие позиции.
А ведь Латыпов уже рвет на финише не хуже Антона Шипулина. Эдик отбуцкал на последних метрах еще одну жертву.
Против IBU не только Россия, но и Норвегия. Скандинавы пинают чиновников, но те кивают на телевидение и фанатов.
Оберхоф
Латыпов сдал положительный ковид-тест. Но еще может выступить на КМ
Оберхоф
Перенос гонки из-за погоды, отсутствие зрителей. Этап в Оберхофе
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