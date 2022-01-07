Русский биатлон впервые попал под жесткие антиковидные меры. Это неслучайно совпало с переездом Кубка мира в Германию. Еще в середине декабря в СБР подпрыгнули от непризнания немецкими властями вакцины «Спутник V». За три недели до стартов в Оберхофе и Рупольдинге оставалась вероятность о недопуске русской сборной на январские этапы КМ, но затем в IBU договорились с Германией о том, что в стартах примут участие только переболевшие коронавирусом и привитые одобренными национальными вакцинами.

Это не уберегло лидера сборной России Эдуарда Латыпова. При заезде в немецкий отель он сдал отрицательный ПЦР-тест, но за два дня до первой гонки пришел положительный результат. Тренеры и чиновники настояли на пересдаче пробы и возможном ложно-позитивном исходе , но и второй тест показал наличие вируса в организме.

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Эдуард Латыпов, Россия, этап Кубка мира в Оберхофе Фото: Getty Images

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Непосредственно в день спринта IBU сообщил о еще одном положительном тесте в сборной России. Пресс-служба Международного союза биатлонистов подчеркнула, что речь не о ком-то из атлетов, а затем телеграм-канал СБР уточнил, что заболел массажист русской команды Роман Никитин.

Пресс-атташе сборной Сергей Аверьянов добавил недостающие подробности. Ко всей команде и персоналу повышенное внимание – всем русским нужно сдавать ПЦР-тесты в течение трех дней, по ковид-протоколу уже изолировали еще одного сотрудника СБР, делившего номер с заболевшим массажистом Никитиным.

Карантин для Эдуарда Латыпова продлится до 19 января включительно. Это означает, что лидер сборной точно пропустит не только все гонки в Оберхофе, но и целиком этап в Рупольдинге. Латыпову разрешили выходить из номера на два часа в день и тренироваться на улице – только в маске, только без контакта с другими людьми.

Эдуард Латыпов, Россия Фото: Getty Images

Вакцинация «Спутником V» не считается властями Германии надежной. Судя по риторике IBU, Латыпов и остальные русские биатлонисты даже с двумя шотами «Спутника» проходят как лица вообще без вакцины. «Согласно правилам, непривитые лица с положительным результатом теста помещаются в карантин на 14 дней без возможности пройти тест вне этого карантина. Это действующее законодательство в Германии, это правила, которым следуют власти», – цитирует пресс-службу Международного союза биатлонистов «Матч ТВ».

Александр Логинов, Россия Фото: Getty Images

Так что Эдуард Латыпов точно не выступит на обоих немецких этапах и упадет в общем зачете Кубка мира. Еще недавно у него был шанс на желтый лидерский биб и первое место в тотале, но коронавирусные правила и непризнание русской вакцины отбросят русского биатлониста на более низкие позиции.

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