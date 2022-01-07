Норвежская биатлонистка Марте Ульсбю-Ройселанн выиграла спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе, преодолев дистанцию за 23 минуты 30,1 секунды. Второе место поделили белоруска Анна Сола и француженка Жюлья Симон. Они финишировали с одинаковым отставанием в 7,1 секунды от лидера.

Лучшей из россиянок стала Кристина Резцова, которая заняла седьмое место (26,6 отставания). Ульяна Нигматуллина в ходе гонки получила двухминутный штраф, так как после стрельбы лежа забыла зайти на круг.

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