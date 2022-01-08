Максим Цветков, Александр Поварницын, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова пришли пятыми в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Золото у Норвегии (Тарьей и Йоханнес Бё, Ингрид Тандревольд, Марте Ульсбю-Ройселанн). Лидеры пробежали гонку за час и 28 минут, допустив шесть промахов. Серебро завоевала сборная Беларуси: Никита Лобастов, Антон Смольский, Динара Алимбекова, Анна Сола прошли эстафету с пятью допами и уступили 23 секунды. С бронзой осталась Франция (Антонин Гигонна, Симон Дестьё, Анаис Бескон, Джули Симон). У команды 11 дополнительных патронов и две минуты от лидеров.

Смешанная эстафета – первая из двух запланированных в этот уикенд. Следом в 16:45 (мск) стартует сингл-микст, где Россию представит Кристина Резцова и Антон Бабиков.

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