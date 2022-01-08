Кристина Резцова и Антон Бабиков взяли золото сингл-микста в немецком Оберхофе с одним штрафом и 12 дополнительными патронами. В топ-3 также Австрия (Симон Эдер и Лиза Тереза Хаузер) и Украина (Артем Тищенко и Дарья Блашко). Российская пара взяла гонку за 40 минут и 30 секунд. Австрийцы пришли на финиш с отставанием в 40 секунд; они также ушли на один штрафной круг и воспользовались 13-ю доппатронами. Украина – в минуте от лидеров с 12-ю допами.

Уже завершилась еще одна командная гонка: смешанную эстафету выиграли норвежцы, в топ-3 также Беларусь и Франция. Где же Россия?

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Оберхоф Белорусы нервировали норвежцев до финиша, Россия – пятая 36 МИНУТ НАЗАД

Оберхоф Беларусь взяла серебро в смешанной эстафете, Россия – в топ-5 2 ЧАСА НАЗАД