Александр Логинов допустил три промаха на последнем огневом рубеже и остался пятым.
Логинов после победы в спринте стартовал с 7-секундным преимуществом над французом Эмильеном Жаклином. Александр уже на первой отсечке увеличил в два раза отрыв от лидера общего зачета и подошел к огневому рубежу с комфортным преимуществом. Первые две лежки лидер сборной России прошел без промахов и благодаря мощному ходу и промахам соперников увеличил преимущество до минуты. Параллельно с ним в топ-10 мчались Антон Бабиков и Даниил Серохвостов.
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На первой стойке у Логинова возники проблемы с винтовкой: пришлось перезаряжать вручную. Но даже с одним промахом Александр лидировал почти на минуту. Но на последнем огневом рубеже россиянин допустил три промаха и оказался третьим. В борьбе с Тарьей Бё и Легрейдом. В итоге россиянин остался без медали. Логинов приехал пятым, а в топ-12 заехало еще трое россиян – Антон Бабиков, Даниил Серохвостов и Максим Цветков.
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