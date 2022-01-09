С самого начала гонки на победу претендовала Марте Рейселанд, самую высокую позицию среди русских девушек занимала Кристина Резцова, она вышла под седьмым номером.

Резцовой быстро удалось ворваться в топ-5, периодически поднимаясь в топ-3, однако после третье стрельбы, где биатлонистка допустила три промаха, она опустилась на восьмое место. После Кристина допустила еще три промаха, потеряв все шансы даже на топ-10.

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По итогу русские биатлонистки заняли следующие места: Васнецова – 11, Резцова – 14, Казакевич – 21, Миронова – 27.

Оберхоф Алимбекова не дотянула до серебра – шведка не сдалась 36 МИНУТ НАЗАД

Победу в гонке одержала Марте Рейселанд, серебро у Ханны Эберг. Впервые в Оберхофе на пьедестал взошла белоруска Динара Алимбекова – она стала третьей.

Оберхоф Логинов не смог зацепиться за норвежцев и не дотерпел до бронзы 3 ЧАСА НАЗАД