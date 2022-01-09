С самого начала гонки на победу претендовала Марте Рейселанд, самую высокую позицию среди русских девушек занимала Кристина Резцова, она вышла под седьмым номером.
Резцовой быстро удалось ворваться в топ-5, периодически поднимаясь в топ-3, однако после третье стрельбы, где биатлонистка допустила три промаха, она опустилась на восьмое место. После Кристина допустила еще три промаха, потеряв все шансы даже на топ-10.
Ad
По итогу русские биатлонистки заняли следующие места: Васнецова – 11, Резцова – 14, Казакевич – 21, Миронова – 27.
Оберхоф
Алимбекова не дотянула до серебра – шведка не сдалась
Победу в гонке одержала Марте Рейселанд, серебро у Ханны Эберг. Впервые в Оберхофе на пьедестал взошла белоруска Динара Алимбекова – она стала третьей.
Оберхоф
Логинов не смог зацепиться за норвежцев и не дотерпел до бронзы
Оберхоф
Логинов провалил последнюю стойку и остался 5-м
Реклама
Ad
Реклама
Ad