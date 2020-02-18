Бывший биатлонист сборной России Евгений Устюгов прокомментировал дисквалификацию за употребление анаболических стероидов.

«Меня дико бесит, что у всех сложилось впечатление, что я виновен. Какие-то эксперты вот так запросто заявляют, что в моей крови найден оксандролон. Меня обвиняют в несуществующей, мифической допинговой схеме: мифический осведомитель – мифические файлы. Ни то, ни другое мне даже не показали. Видимо, потому, что показать миф в реальной жизни достаточно проблематично.

И это при том, что я двукратный олимпийский чемпион и за всю карьеру у меня не было ни одной положительной допинг-пробы. Я сдавал десятки тестов, и большинство из них – за рубежом.

Я был бы рад, если бы [положительные допинг-пробы] были. Но их нет в принципе, физически. Они были отрицательными, и их утилизировали согласно правилам WADA.

Вдумайтесь: ничего нет – ни проб, ни результатов. Нет никаких проб с мочой! Нет ни результатов лабораторных анализов, проба Б не вскрывалась, и обвинения IBU основаны исключительно на несуществующих данных из Московской лаборатории! При том что мною были предоставлены доказательства отсутствия у этой лаборатории, которая якобы анализировала мою пробу, не только методики обнаружения, но и самих образцов для проведения анализов на соответствующий препарат.

Меня обвинили в использовании оксандролона, но мы изучили этот вопрос с юристами и выяснили, что это вещество просто невозможно легально приобрести на территории России. И Московская лаборатория, как мы также выяснили, не закупала образцов. Повисает еще один вопрос: как этот тест был сделан? Фактически меня обвиняют в убийстве при отсутствии самого факта убийства.

Получается, проб нет и теперь можно обвинять кого угодно, опираясь лишь на клевету осведомителей. Я думал, что невозможно найти черную кошку в черной комнате. Оказывается, если ты IBU, то можно», – заявил Устюгов в интервью агентству ТАСС.

В феврале 2020 года Международный союз биатлонистов признал Евгения виновным в применении анаболического стероида оксандролона и дисквалифицировал его на два года.

После бана за использование допинга олимпийского золота в Сочи-2014 лишили всю сборную России – помимо Устюгова это также Антон Шипулин, Дмитрий Малышко и Алексей Волков.

У Устюгова отобрали за допинг золото Сочи. Причина не в биопаспорте: нашли анаболический стероид

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