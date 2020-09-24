Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение по апелляциям российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой. Спортсменки оспаривали решение МОК о дисквалификации за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде 2014 года в Сочи.
На сайте суда сообщается, что апелляции Вилухиной и Романовой полностью удовлетворены – следовательно, серебро спринтерской гонки осталось за Вилухиной.
Показания Зайцевой не убедили судей – ее апелляция удовлетворена частично. Суд снял с нее пожизненное отстранение от участия в Олимпиадах, но не изменил решение МОК о мошенничестве в Сочи. Поэтому российские биатлонистки лишены эстафетного серебра.
«Комиссия пришла к выводу, что Зайцева нарушила антидопинговые правила в виде использования запрещенного метода (подмена мочи) и использования запрещенного препарата», – говорится в релизе.
- С Вилухиной, Романовой и Зайцевой эстафету бежала Екатерина Шумилова.
- Дела биатлонисток не рассматривались в ускоренном порядке, так как они не претендовали на участие в ОИ-2018.
- В феврале 2018-го CAS полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, но 11 человек разделили участь Зайцевой, лишившись результатов.