Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение по апелляциям российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой. Спортсменки оспаривали решение МОК о дисквалификации за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде 2014 года в Сочи.

На сайте суда сообщается, что апелляции Вилухиной и Романовой полностью удовлетворены – следовательно, серебро спринтерской гонки осталось за Вилухиной.

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Показания Зайцевой не убедили судей – ее апелляция удовлетворена частично. Суд снял с нее пожизненное отстранение от участия в Олимпиадах, но не изменил решение МОК о мошенничестве в Сочи. Поэтому российские биатлонистки лишены эстафетного серебра.

«Комиссия пришла к выводу, что Зайцева нарушила антидопинговые правила в виде использования запрещенного метода (подмена мочи) и использования запрещенного препарата», – говорится в релизе.

С Вилухиной, Романовой и Зайцевой эстафету бежала Екатерина Шумилова.

Дела биатлонисток не рассматривались в ускоренном порядке, так как они не претендовали на участие в ОИ-2018.

В феврале 2018-го CAS полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, но 11 человек разделили участь Зайцевой, лишившись результатов.

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