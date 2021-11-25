27 ноября в шведском Эстерсунде стартует олимпийский сезон в биатлоне. Россию представят 12 спортсменов (по 6 в мужской и женской командах).

Все главные биатлеты страны готовились в четырех группах, за каждую из которых отвечал отдельный тренер. С мужчинами работали Юрий Каминский (старший тренер) и Сергей Башкиров, с женщинами – Михаил Шашилов (старший тренер) и Евгений Куваев.

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И в женскую, и в мужскую сборную России автоматически попали лидеры команд, уже успешно выступавшие на Кубке мира. Остальным же спортсменам пришлось проходить отборочные старты, чтобы побороться за шанс посоперничать против биатлонной элиты. Женщины соревновались за место в сборной в Тюмени, мужчины – в Ханты-Мансийске.

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Светлана Миронова Фото: Imago

Чего ждать от сборной России?

В биатлоне перспективы у России не слишком обнадеживающие. Стоит признать, что в последние годы сборная стала середняком и любая медаль на этапе Кубка мира воспринимается как праздник. В прошлом сезоне Александр Логинов стал только 17-м в общем зачете Кубка мира, Эдуард Латыпов – 18-й. Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина (Кайшева) замкнули двадцатку среди женщин. За девять этапов Кубка мира и чемпионат мира на четверых у них всего два личных подиума. Логинов выиграл индивидуалку в Антерсельве, Латыпов стал вторым в масс-старте в Холменколлене. На этом все. Определенно с такими успехами русским спортсменам сложно будет рассчитывать на что-то серьезное в олимпийский сезон.

Но и совсем отчаиваться раньше времени не стоит. Эстерсунд хотя бы примерно даст понять, кто и как провел межсезонье. Хорошо поработали Латыпов с Юрием Каминским, но как это отразится в гонках – еще непонятно.

Александр Логинов Фото: Getty Images

Состав сборной России

Мужчины: В окончательный ростер попали Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Карим Халили и Даниил Серохвостов (заменил Александра Поварницына). Хотя интриги тут никакой почти не было: первые четверо пробились в топ-30 Кубка мира по итогам предыдущего сезона и гарантировали себе участие в нынешнем розыгрыше, а 23-летний Халили показал хороший прогресс.

Женщины: Финальный список сборной России на первые этапы Кубка мира выглядит так : Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина (Кайшева), Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова, Кристина Резцова. Интриги в женском отборе было куда больше, ведь по результатам Кубка мира прошедшего сезона в команду пробились только Нигматуллина (Кайшева) и Миронова, зацепившиеся за топ-20 рейтинга мировых топов. В команду девушек набрали тренерским отбором.

Расписание трансляций на Eurosport

27 ноября

Индивидуальная гонка, женщины – 13:35 мск (Eurosport

Индивидуальная гонка, мужчины – 16:50 мск (Eurosport)

28 ноября

Спринт, женщины – 12:50 мск (Eurosport)

Спринт, мужчины – 15:35 мск (Eurosport)

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Самуэльсон – один из главных фаворитов сезона-2021/22. Он издевался над русским биатлоном и Логиновым – а теперь он биатлонист-политик.

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