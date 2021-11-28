Эдуард Латыпов выдал на старте Кубка мира главный фэйл выходных – и надеемся, что всего сезона. Лидер сборной России (а по кондициям и результатам лидером смотрится он, а не Логинов) перепутал финишные коридоры и махнул на новый круг, хотя на тот момент при правильной ориентации в пространстве боролся за топ-3. В итоге Эдуард финишировал седьмым вслед за Стурлой Легрейдом, Тарьеем Бё, Симоном Дестьё, Скоттом Гоу, Йоханнесом Бё и Сивертом Баккеном.

«Моя ошибка. Я сильно отработал вторую часть дистанции. Устал, глаза красные… Голову опустил вниз и выбрал неправильную траекторию», – сказал Латыпов после гонки.

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Фэйл выходных: Латыпов проиграл медаль из-за неверного коридора

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«Такое бывает со всеми спортсменами, – приободрил Эдуарда двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев. – Достаточно вспомнить Дашу Домрачеву, которая вместо лежки стоя стреляла. Такое в пылу борьбы порой случается. Тем более Эдуарда гнали. Он в секундочках был, боролся за призы, но немножко потерял контроль. Ничего страшного. Наоборот, может быть, даже и хорошо, что с ним сейчас такой казус произошел. Думаю, что в дальнейшем в нужный момент на важном старте он себе таких вещей уже не позволит. Не беда. Главное, что он ровно и качественно провел гонку».

«С Эдиком Латыповым, конечно, случился трагикомичный эпизод. Начало гонки для меня было тревожным, потому что он много проигрывал на первом круге, но потом скорость выровнял», – прокомментировал бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев.

«Надеюсь, что после такого казуса спортсмен станет злее. Когда я увидел в прямом эфире этот момент, у меня, как и у Дмитрия Губерниева, не было слов, чтобы описать происходящее», – двукратный чемпион мира Иван Черезов согласился с комментатором «Матч ТВ», который в сердцах назвал Латыпова балбесом.

Оказаться в ситуации Латыпова мог и Стурла Легрейд – победитель, прошедший гонку с четырьмя нолями. Он признался в несостоявшемся курьезе после гонки и вспомнил случай лыжницы Хейди Венг.

Стурла Легрейд Фото: Getty Images

«Я очень устал и почти свернул не туда, но в последний момент сообразил, что мне нужно налево. К счастью, я не включил Хейди Венг», – рассказал Стурла.

Норвежская лыжница перепутала финишный створ на старте сезона-2015/16 в Руке во время гонки преследования. Только она пошла на финиш раньше, после 7,5 километров дистанции, а соперницы отправились на последний круг. Венг финишировала девятой, хотя стартовала третьей и боролась за призы за спиной убежавшей Терезы Йохауг.

Хейди Венг перепутала коридоры Фото: Getty Images

Источники – «Матч ТВ», «Р-Спорт», NRK.

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