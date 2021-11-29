Первый и второй этапы Кубка мира по биатлону проходят на одной и той же трассе в шведском Эстерсунде, но в мужской сборной России до следующих гонок доберутся не все. Президент СБР Виктор Майгуров объявил, что от главной команды временно отцепили Матвея Елисеева и Евгения Гараничева.

«Это плановая ротация в олимпийском сезоне, о которой и я, и старшие тренеры говорили не раз. Какие-то категоричные оценки ставить рано. Это всего лишь первые гонки сезона», – заявил Майгуров. Он отметил, что решение принято совместно с тренерами, а Матвей с Евгением покинут расположение сборной сегодня, 29 ноября.

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Гараничев с Елисеевым отправятся в Шушен на этап Кубка IBU. Вместо них в главную команду подняли Александра Поварницына и Василия Томшина. Поварницын изначально отобрался на Кубок мира через контрольные старты в Тюмени. Но ему не хватило квалификационных очков для участия в главных гонках, и тренеры послали Александра в норвежский Шушен.

Томшин тоже здорово показал себя во второй команде России. Он дважды забежал на пьедестал в комбинации (бронза в спринте, золото в преследовании) и закономерно получил повышение на Кубок мира.

За что кикнули двух ветеранов сборной, в целом, понятно. 33-летний Гараничев насмешил Эстерсунд, когда забыл лыжные палки и опоздал на старт спринта. Елисеев же на той же дистанции пришел к финишу 78-м – допустил только один промах, но проиграл лидеру почти три минуты.

Евгений Гараничев, Россия, этап Кубка мира-2021/22 в Эстерсунде Фото: Getty Images

На вопрос о провальной гонке Матвей заявил, что пропустил шесть недель тренировок, и внезапно обвинил во всем изотоник, который давали в сборной. «Напиток был из-за растворимых таблеток, соответственно, состав неполноценный. А других тогда не было на сборе. Был накопительный эффект, к концу сбора меня просто сложило. И 1,5 месяца у меня держалась ужасная биохимия», – заявил экс-второй номер сборной в эфире «Матч ТВ» (цитата по сайту Sports.ru).

Старший тренер русских биатлонистов Юрий Каминский удивился такому объяснению Елисеева. «Я первый раз слышу об истории с изотоником, ничего об этом не знаю. Я не могу вспомнить, что было на сборе в Рыбинске. Наверное, он перепутал это со сбором в Токсово. Он там не мог тренироваться, потому что на первом сборе в Бельмекене перебрал. Когда его останавливали, он не хотел, говорил, что все нормально», – ответил Каминский в эфире «Матча» (цитата по сайту Sports.ru).

Матвей Елисеев, Россия, этап Кубка мира-2021/22 в Эстерсунде Фото: Getty Images

Второй этап Кубка мира в Эстерсунде стартует уже в этот четверг, 2 декабря. Верим, что хотя бы на этот раз в сборной России дадут нормальные восстановительные напитки, а перед стартом вовремя вручат лыжные палки. Похоже, русским биатлонистам мешает только это, а вовсе не они сами.

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