2 декабря в шведском Эстерсунде стартует второй этап Кубка мира по биатлону. Россию согласно результату в Кубке наций представят по шесть спортсменов в женской и мужской командах. В программе – связка спринт-пасьют и первые эстафеты сезона.

В составе мужской сборной были заменены Евгений Гараничев и Матвей Елисеев – они поедут на Кубок IBU, а вместо них на повышение отправятся Василий Томшин и Александр Поварницын. Гараничев забыл палки перед спринтерской гонкой первого этапа, из-за чего потерял много времени и проиграл победителю почти четыре минуты, показав только 113-е время. Елисеев занял 78-е место с отставанием от лидера почти в три минуты. Президент СБР Виктор Майгуров назвал замену плановой ротацией.

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Лучшим из сборной по итогам двух гонок идет Эдуард Латыпов, несмотря на обидную ошибку на финише индивидуальной гонки. В общем зачете Кубка мира Латыпов занимает седьмое место, 14-м идет дебютант Кубка мира Даниил Серохвостов.

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Даниил Серохвостов Фото: Imago

В составе женской сборной выделяются Ульяна Нигматуллина (Кайшева) и Кристина Резцова, которые готовились не с командой – Нигматуллина идет шестой в общем зачете, Резцова замыкает топ-15. В команде Михаила Шашилова замен нет – выступления на Кубке мира продолжит даже Ирина Казакевич, которая допустила 14 промахов на 30 мишеней.

Состав сборной России

Мужчины: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Василий Томшин и Александр Поварницын.

Женщины: Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова и Кристина Резцова.

Расписание трансляций на Eurosport

2 декабря (четверг)

15:45 мск – спринт, женщины (Eurosport)

18:30 мск – спринт, мужчины (Eurosport)

Ульяна Нигматуллина (Кайшева) Фото: Getty Images

4 декабря (суббота)

15:00 – гонка преследования, женщины (Eurosport)

17:10 – эстафета, мужчины (Eurosport)

5 декабря (воскресенье)

14:35 – эстафета, женщины (Eurosport)

17:15 – гонка преследования, мужчины (Eurosport)

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