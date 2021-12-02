Австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер выиграла спринт на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

27-летняя спортсменка преодолела дистанцию без промахов. Второй стала Эльвира Эберг из Швеции – она промахнулась два раза и отстала на 12,5 секунд. Третья – Анна Сола из Беларуси, которая однажды ошиблась на огневом рубеже. Отставание от победительницы – 14,4 секунды. Еще одна белорусская спортсменка, Динара Алимбекова, стала четвертой с отставанием 20,6 секунд от лидера и без промахов.

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В составе сборной России Светлана Миронова финишировала 20-й (+1,03), Кристина Резцова стала 27-й (+1,14.6), Ульяна Нигматуллина – 29-й (1,16.3). Лариса Куклина расположилась на 43-й позиции, Ирина Казакевич – на 45-й, а Валерия Васнецова заняла 63-е место.

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Перед российскими биталонистками недавно извинились Тирил Экхофф и Ингрид Тандревольд – журналисты неверно перевели их слова о «сучьем взгляде» девушек из России.

А мужская сборная России поехала на второй этап Кубка мира в Эстерсунде в другом составе . Вместо Матвея Елисеева и Евгения Гараничева на КМ выступят Василий Томшин и Александр Поварницын.

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