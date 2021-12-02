Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что нужно разогнать женскую сборную России по биатлону после провального выступления в спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде.
«Не смотрел гонку, потому что смотреть нечего. Я ошибся? Нет, мы уже 14 лет ждем результатов, но видим абсолютно неправильную подготовку и подводку к соревнованиям. Они на последнем круге по минуте проигрывают – это катастрофа! Никто не хочет работать с национальной командой. Шишилова уговорили, он не хотел работать со сборной. Надо пробовать разогнать их к чертям и собрать новую команду. Российский биатлон вымер, и всем плевать, глубокая тишина», – сказал Тихонов.
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На этапе Кубка мира в Эстерсунде спринт выиграла Лиза Тереза Хаузер. В составе сборной России Светлана Миронова финишировала 20-й (+1,03).
Эстерсунд
Стремительный финиш Хаузер на спринте в Эстерсунде
Перед российскими биталонистками недавно извинились Тирил Экхофф и Ингрид Тандревольд – журналисты неверно перевели их слова о «сучьем взгляде» девушек из России.
Источник: Metaratings.
Эстерсунд
Сола стала 3-й в спринте, Миронова – 20-я
Эстерсунд
Без Гараничева и шоу. Что ждать от 2-го биатлонного этапа?
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