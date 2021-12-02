Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон выиграл спринт на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

24-летний спортсмен преодолел дистанцию с одним промахом. Вторым стал Эмильен Жаклен, который тоже однажды ошибся на огневом рубеже. Отставание от победителя – 18 секунд. Третий – его соотечественник Кентен Фийон Майе из Франции – он также промахнулся один раз и отстал на 21,5 секунды.

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В составе сборной России Эдуард Латыпов без промахов финишировал четвертым (+26,1), Александр Логинов стал 13-м (+55,9), Александр Поварницын – 28-м, Карим Халили – 33-м. Василий Томшин стал 39-м, Даниил Серохвостов занял 73-е место.

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