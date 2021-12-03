Лыжи в России идут впереди биатлона – если судить со спортивной точки зрения. Биатлон более медиен, но в первый уикенд сезона запомнился благодаря фэйлу Латыпова, опозданиям Гараничева с Мироновой и промахам Казакевич. Касаемо результатов лыжи ушли далеко вперед, потому что не боятся инноваций: внедряются современные европейские методики подготовки, аналитика на высочайшем уровне и иностранные специалисты.

Революцию в лыжных гонках десять лет назад запустил Александр Легков. В постолимпийском сезоне-2010/11 в команде появилась немецкий физиотерапевт Изабель Кнауте, и ее имя в какой-то мере стало символом перемен. Легков, Кнауте и примкнувший к ним Илья Черноусов, как бы отделились от дистанционной команды, которую возглавлял Олег Перевозчиков – и словили жесткий гнев Елены Вяльбе, которая тогда была очень консервативным, строгим и совсем не гибким руководителем. «Всех в общее стойло», – таким был ее девиз-мем и отношение к самоподготовке.

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В межсезонье 2011 года Легков действовал в обход Вяльбе – отправился прямиком к министру спорта Виталию Мутко, разложил все по полочкам и объяснил необходимость отделения от основной группы. Мутко принял доводы потенциально лучшего дистанционщика страны, которому постоянно чего-то не хватало на главных стартах. К Легкову и Черноусову добавились Михаил Девятьяров-младший и Сергей Новиков, Кнауте осталась физиотерапевтом мини-группы, а тренером поставили швейцарца Рето Бургермайстера.

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До Сочи спарринг-партнеры лидеров в группе менялись, а итогом стали три олимпийские медали: золото Легкова в марафоне и серебро в эстафете, бронза Черноусова на том же легендарном полтиннике. Для достижения результата группа выбрала основной базой швейцарский Давос, а лыжники очень удивлялись нововведениям в тренировочном процессе: у них стали регулярно измерять лактат, уделять больше внимание технике, перестроили режим.

Александр Легков и Илья Черноусов Фото: Getty Images

В следующем олимпийском цикле выяснилось, что Бургермайстер был исполнителем, а тренировочные планы спортсменам писал немец Маркус Крамер. В сентябре 2015-го Крамер официально вошел в штаб сборной России и с тех пор тренирует группу лыжников. Состав меняется каждый сезон, но лидеры остаются – с именем и тренерским авторитетом Крамера ассоциируются двукратный чемпион мира Сергей Устюгов и призер Олимпийских игр Юлия Ступак.

В олимпийский сезон-2021/22 в лыжной сборной России четыре тренерские группы: Крамера, Перевозчикова, Юрия Бородавко и Егора Сорина. Каждая, кроме группы Перевозчикова – смешанная: в состав входят и лыжники, и лыжницы, а под руководством Крамера теперь занимаются итальянцы Федерико Пеллегрино и Франческо ди Фабиани.

Каждый тренер работает по собственной методике, и поэтому у Вяльбе нет опасений, что из-за допущенной летом ошибки к сезону или к Олимпиаде окажется не готова вся сборная. Сама Елена Валерьевна тоже изменилась как руководитель – признала правоту Легкова (может, не словами, но точно – делом) и больше не настаивает на «общем стойле».

Елена Вяльбе Фото: Getty Images

Биатлон отстает как раз на десять лет. Если альтернативные группы и есть, то исключительно в рамках одной сборной: в мужской сейчас фигурируют группы Юрия Каминского и Сергея Башкирова, в женской к Сочи готовились команды Вольфганга Пихлера и Владимира Королькевича. О смешанных речи не идет – и о других нововведениях тоже. В российском биатлоне за роль Легкова взялась Кристина Резцова, вышедшая к сезону-2021/22 из декрета.

Резцова готовилась к сезону самостоятельно под руководством мужа-лыжника. 34-летний Иван Анисимов не был звездой, но выступал на этапах Кубка мира и забегал в топ-3 на лыжероллерных ивентах под эгидой FIS. Кристина пока не признается, кто пишет ей тренировочные планы, но Дмитрий Губерниев предположил, что это Виталий Норицын – бывший тренер женской команды, работой с которым биатлонистки были очень довольны. СБР не прислушался и убрал коуча – теперь он тренирует в Болгарии.

А Резцова вместе с мужем дали крутое вдумчивое интервью – и именно оно возвращает ту самую веру в российский биатлон, которой нет с конца нулевых.

Вот основные выдержки, которые стоит привести не в пересказе:

У нас изначально команда строится очень странным образом. Очень много народу, который не может себя реализовать на каких-то отдельных стартах, но при этом всегда ровно бежит. Но не видят, что им нужно какой-то определенный компонент подтянуть. Всех под одну гребенку.

Хочется, чтобы был подход к каждому спортсмену. А не так, что все вышли, все работают, и неважно, что у одного МПК 90, а у другого 60 – мы все равно будем делать, как нам захотелось.

Надо учитывать вообще все, очень много показателей, которые можно и нужно развивать. Даже просто занимаясь стрельбой, ходя на тренаж и ничего там не исправляя, ничего не изменить. Нужно каждый раз думать о том, где бы секундочку вырвать, где бы лучше, быстрее, четче сделать. У нас этим практически не занимаются.

И народу мало. Персонала, который работает, должно быть не один человек на стрельбу и один на функциональную подготовку, а хотя бы несколько человек, которые могут показать наглядно, а не только рассказать. Встать на лыжи и сказать: вот тут ты делаешь неправильно, пойдем со мной и смотри. Думаю, есть такие люди, которые могли бы это делать. У нас это не практиковалось никогда, и почему-то не хотят вводить новшества.

Хотелось бы еще изменить отношение спортсменов к своему делу. Мне кажется, в России все-таки немного безответственные спортсмены. Большинство. Такие, которые знают, что они в сборной, и не развиваются из-за того, что они находятся на своем месте, у них нет такого, что их в любой момент могут подвинуть.

Кристина Резцова Фото: Imago

Похожим образом в 2011-м рассуждал Легков, и лыжи стали основным зимним видом в России, если исключить женское одиночное фигурное катание. Но биатлону нужно набраться терпения. И Кристине Резцовой будет сложнее: биатлон на виду, а за усилиями Легкова десять лет назад пристально следили лишь некоторые фанаты. Возможно, итоговые изменения произойдут уже не при ней – но она начала путь в верном направлении.

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