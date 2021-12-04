Норвежская биатлонистка Марте Ройселанн выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

Она преодолела дистанцию за 32:20,6 секунды, промахнувшись лишь однажды. Второй стала Анаис Бескон из Франции. Она отстала на 4,8 секунды, преодолев гонку без штрафа. Третья – француженка Анаис Шевалье-Буше, отставание от победительницы – 7,0 секунд (1).

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Лучшей из российских биатлонисток стала Ульяна Нигматуллина, финишировавшая 17-й. Она допустила одну ошибку на рубеже и уступила Ройселанн 1:43,4 секунды. Светлана Миронова заехала 24-й с отставанием – 2:22,9 (4).

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