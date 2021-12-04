Сборная России (Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов, Эдуард Латыпов) завоевала бронзовые медали в эстафете на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Это первая награда для российской команды в сезоне-2021/22.

Победу праздновали норвежцы (Сиверт Гутторм Баккен, Тарьей Бё, Йоханнес Бё, Ветле Шостад Кристиансен) – они преодолели трассу за 1 час 14 минут 09,3 секунды и использовали 4 дополнительных патрона. Серебро досталось французам (Фабьен Клод, Эмильен Жаклин, Симон Дестье, Кентен Фийон-Майе) – +11,2, 8 допов. Российская команда до последней стрельбы боролась за победу с норвежцами, но Латыпов не закрыл одну мишень и отправился на штрафной круг. Он финишировал в 45,9 секунды от лидеров.

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