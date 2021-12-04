Как по расписанию, пул экспертов должен был уже выстроиться в очередь для дачи угнетающих комментариев. Недовольство российским биатлоном – это как прием пищи – обязательная для русской элиты часть дня. Возможно, найдутся такие и после мужской эстафеты – могли же выстрелить серебро, но Россия довольствуется только бронзой. Четверка русских: Халили, Серохвостов, Логинов и Латыпов – боролась не только за первое золото, но и вообще за первую медаль в сезоне. Смелость Латыпова и легкость дебютанта Серохвостова позволят России сражаться и на Олимпиаде в Китае.

К тому же эстафета, если не единственный, то главный шанс России зацепиться за медали – там квартет часто выдает максимум. Что почти получилось и в субботней гонке. После выгруженного балласта в концовке этапа в Эстерсунде эстафетная четверка стала очевидной, вопросов не было и к расстановке, ведь почти идентичный состав тренеры накатывали еще с прошлого сезона.

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Тогда забойщик сборной России Карим Халили отлично смотрелся на первом этапе. Так и в первой эстафете-2021/22 он шел в лидерах и поначалу стрелял чисто. Напрягла Карима, как и всех российских болельщиков, его стойка: он промазал дважды и с трудом закрыл мишени тремя допами. Испугавшись штрафа, россиянин втопил по дистанции – благодаря потрясающей скорости он подтянул команду с седьмого на четвертое место, приблизившись к лидерам. Вторая скорость на этапе и лишь 11 секунд ногами он уступил французу Фабьену Клоду.

Эстерсунд 🥉 Россия взяла первую медаль сезона – бронзу в мужской эстафете 3 ЧАСА НАЗАД

Карим Халили Фото: Imago

Прыть Халили поддержал новичок команды Даниил Серохвостов. Он сполна заменил Матвея Елисеева на 2-м этапе: сразу бросился догонять, сократив отставание до 5 секунд, а потом единственный из группы лидеров чисто расправился с лежкой. Весь второй круг Дэн солировал и не позволил Тарьею Бё приблизиться вплотную. Возможно, он слегка наелся перед стойкой, сыграло и волнение дебютанта – новичок КМ дважды мазанул, но закрыл из семи. Ногами Серохвостов нивелировал отставание и показал лучший ход на этапе.

Легкость на трассе будто символизирует его поведению вне круга: Даня совсем не похож на парней из сборной, а напоминает юных братьев Бё. Он более раскрепощен, открыт, ведет с журналистами максимально неофициальные беседы. Ту гоночную радость, в отсутствии которой упрекают эксперты всю сборную Россию, в себе будто несет Серохвостов. 22-летний Дэн получает кайф и наслаждается каждой минутой на Кубке мира.

Даниил Серохвостов Фото: Imago

Если парни на первых этапах отличились стабильным ходом, то Логинов – точностью на стрельбище: Александр выбил первые в сезоне нули и показал самую быструю стрельбу в гонке. Меткостью он подчищал разрывы на трассе – норвежский лидер Йоханнес Бё хоть еще не в оптимальной форме, но знает, как работать с преимуществом в эстафетах. Ногами на этапе Логинов проиграл норвежцу меньше 10 секунд.

Так что лидеру сезона Эдуарду Латыпову Саша передавал эстафету вторым. Ближайший преследователь – француз Кентен Фийон-Майе – был в 30 секундах. На стойке Латыпов дрогнул, допустил три промаха, две мишени закрыл допами, но последним выстелил снова дал маху и зашел на круг.

Стойка Латыпова, в которой Россия проиграла борьбу за золото

«Что касается Латыпова, то его переполнило волнение и желание. Это психология – человек попадал все, и вдруг, когда ничего сложного, он не справился. Но Эдуард будет только крепче. Он справится», – заключил после гонки бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев.

Тут можно поспорить с функционером: осечка Эдика – лишь неудавшийся эксперимент, но совсем не волнение. Он не соглашался на серебро и поэтому специально ускорил темп стрельбы, чтобы сбить с ритма Кристиансена. Латыпов понимал, что только при быстрой и точной работе на стойке у него будет шанс навязать борьбу за золото уже на трассе – ногами норвежец совсем не спринтер. Риск не оправдался, но мысль – верная.

Эдуард Латыпов Фото: Getty Images

Первая медаль в сезоне для сборной России и дебютанта Даниила Серохвостова, а также первый в карьере Латыпова штраф в эстафетах. Ничего страшного в этом нет – лучше удариться в эксперименты сейчас, чтобы чувствовать уверенность на предстоящих стартах в Пекине.

Финиш эстафеты, принесшей России первые медали сезона-2021/22

Эстерсунд Этап в Эстерсунде для русских проклят? Биатлонисты там уже косячили 28/11/2021 В 17:12