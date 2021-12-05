Сборная России (Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина) заняла восьмое место в эстафете на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Девушки показали результат на 3 минуты и 10,6 секунд хуже лидера и потратили 10 дополнительных патронов.

Победу праздновали француженки (Анаис Бескон, Анаис Шевалье-Буше, Джюлия Симон, Жюстин Брайса-Буше) – они преодолели трассу за 1 час 10 минут 30,3 секунды и использовали 4 дополнительных патрона. Серебро досталось белорускам (Ирина Лещенко, Динара Алимбекова, Елена Кручинкина, Анна Сола) – +57,9, 6 допов. Третьей стала Швеция (Линн Перссон, Мона Брорссон, Эльвира Эберг, Ханна Эберг) – +1:09,6, 13 допов.

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