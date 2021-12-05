Норвежский биатлонист Ветле Кристиансен выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

Кристиансен преодолел дистанцию в 12,5 километра с четырьмя огневыми рубежами за 30:14,8 секунды и допустил всего один промах. Вторым финишировал Себастьян Самуэльссон – швед отстал от победителя на 9,8 секунды и промахнулся на огневом рубеже четыре раза. Третье место занял Эмильен Жаклин – его отставание от Кристиансена составило 11 секунд, также француз допустил три промаха.

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Лучшим из российских биатлонистов стал Эдуард Латыпов – он финишировал 11-м с отставанием от победителя 1:20,8 секунды и тремя промахами. Александр Логинов занял 31-е место (отставание 2:18,6 секунды и 5 промахов). Василий Томшин и Карим Халили заняли 39-е и 40-е места соответственно. Томшин с пятью промахами на рубеже отстал от победителя на 3:10,9 секунды. Халили проиграл Кристиансену 3:12,2 секунды и промазал 4 раза.

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